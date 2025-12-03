Haberler

Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım

Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Ümit Karan, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından şaşırtan bir teklifte bulundu. Ümit Karan, Kadıköy'ün Galatasaray'a uğurlu geldiğini belirterek, "Federasyona bir ricada bulunmak istiyorum. İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım. En kötü yine 1 puan alırız. Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray ile bu hafta çok uğraşıldı. Belki de ilk yarıda fişi çekebilirlerdi." dedi.

  • Galatasaray'ın efsane isimlerinden Ümit Karan, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin rövanş maçının da Kadıköy'de oynanmasını istedi.
  • Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 1 puana sevindiğini ve hakemin Fenerbahçe'yi desteklediğini söyledi.
  • Ümit Karan, Galatasaray'ın 12 kişiyle 1 puan aldığını ve Fenerbahçe'nin atak yapamazken hakem Yasin Kol'un atak yaptırdığını belirtti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürerken, Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan spor yorumcusu Ümit Karan'dan şaşırtıcı bir teklif geldi.

'YASİN KOL FENERBAHÇE'Yİ OYNATTI'

Derbiyi değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 1 puana sevindiğini söyledi ve hakemin sarı-lacivertlileri desteklediğini ifade ederek, "Beraberliğe sevinen bir takım gördük. Zaten tek pozisyonları var. Allahtan Yasin Kol var ki Fenerbahçe atak yapamazken atak yaptırdı. Galatasaray, 12 kişiyle 1 puan almayı başardı. Belki de 12 kişi falan bile değildi, 8,5 kişi falandı. Fenerbahçe oynamadı ki Yasin Kol, Fenerbahçe'yi oynattı. Yasin Kol'dan hakem olmayacağını biz söyledik" dedi.

Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım

'İKİNCİ MAÇI DA KADIKÖY'DE OYNAYALIM'

TFF'ye seslenen Karan, çarpıcı bir teklif yaparak, "Federasyona bir ricada bulunmak istiyorum. İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım. En kötü yine 1 puan alırız. Uğurlu geliyor. Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray ile bu hafta çok uğraşıldı. Belki de ilk yarıda fişi çekebilirlerdi." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Türkiye'yi ayaklandıran saldırılarla ilgili o tehlikeye işaret etti
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir

Kredi kartlarında görülmeyen tehlike! Borcunuz gizlice büyüyor olabilir
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Ilalsik:

sen hangi maçı seyrediyorsun ümit kardeşim. ilk yarı başladınız zamanla oynamayı. istatistiki bi bak her alanda üstün oynamış fb sadece en fazla topla oynayan futbolcu da siz üstünsünüz o da ugurcan Çakır.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı

Merih Demiral 3 yıllık imzayı attı! 2029'a kadar o takımda
İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti

İlkokulda dehşet! 11 kişi 1 kız öğrenciyi feci şekilde darbetti
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler

Erdoğan'dan Bahçeli'yi hedef alan Mesud Barzani'ye sert sözler
Tavandan indi, marketi talan etti! Sarhoş rakun ne kadar içki varsa içip sızdı

Tavandan indi, marketi talan etti! Ne kadar içki varsa içip sızdı
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu

Milyonları ilgilendiren zam trafiği başlıyor! İşte ilk toplantı tarihi
Okula başlama yaşı değişiyor

Okula başlama yaşı değişiyor
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
NASA tarih vererek uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek

NASA tarih verip uyardı! Telefon, internet, elektrik hepsi etkilenecek
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Türkiye, ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye savaş gemisi satışı yaptı

İlk kez NATO ve AB üyesine savaş gemisi sattık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.