Ünlü isimden şaşırtan derbi isteği: Rövanşı da Kadıköy'de oynayalım

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin yankıları sürerken, Galatasaray'ın efsane isimlerinden biri olan spor yorumcusu Ümit Karan'dan şaşırtıcı bir teklif geldi.

'YASİN KOL FENERBAHÇE'Yİ OYNATTI'

Derbiyi değerlendiren Ümit Karan, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı 1 puana sevindiğini söyledi ve hakemin sarı-lacivertlileri desteklediğini ifade ederek, "Beraberliğe sevinen bir takım gördük. Zaten tek pozisyonları var. Allahtan Yasin Kol var ki Fenerbahçe atak yapamazken atak yaptırdı. Galatasaray, 12 kişiyle 1 puan almayı başardı. Belki de 12 kişi falan bile değildi, 8,5 kişi falandı. Fenerbahçe oynamadı ki Yasin Kol, Fenerbahçe'yi oynattı. Yasin Kol'dan hakem olmayacağını biz söyledik" dedi.

'İKİNCİ MAÇI DA KADIKÖY'DE OYNAYALIM'

TFF'ye seslenen Karan, çarpıcı bir teklif yaparak, "Federasyona bir ricada bulunmak istiyorum. İkinci maçı da Kadıköy'de oynayalım. En kötü yine 1 puan alırız. Uğurlu geliyor. Takımı tebrik ediyorum. Galatasaray ile bu hafta çok uğraşıldı. Belki de ilk yarıda fişi çekebilirlerdi." ifadelerini kullandı.