Haberler

Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin

Ünlü isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekküre gitti: Merak etmeyin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

N'Golo Kanté transferiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini duyuran Sinan Akçıl, paylaştığı fotoğraf karesine "Bugün Kante için teşekkür ettim. Merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası" notunu düştü.

Sanatçı Sinan Akçıl, Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımından transfer edilen N'Golo Kanté süreciyle ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"MERAK ETMEYİN" NOTUNU DÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ayaküstü sohbet ettiği andan bir fotoğraf karesi paylaşan Akçıl, "Bugün Kante için teşekkür ettim. Merak etmeyin büyük Fenerbahçe camiası" notunu düştü. Ünlü sanatçının paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Sinan Akçıl'ın o paylaşımı;

Ünlü isimden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür! 'Merak etmeyin' notuyla paylaştı

Kaynak: Haberler.com / Spor
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste