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Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı

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Ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı canlı yayında açıkladı. Aydoğmuş'a göre Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isterken, Astrolog Can Aydoğmuş canlı yayında dikkat çeken bir kehanette bulundu.

"FENERBAHÇE 2026 YILINDA ŞAMPİYON"

Sarı-lacivertlilerin şampiyon olacağı yılı söyleyen Aydoğmuş, " Fenerbahçe, 2026 yılı itibarıyla yükselişe geçecek ve çok iyi bir döneme girecek. Fenerbahçe, 2026 yılında şampiyon olacak" dedi.

DAHA ÖNCE GÜNDEM OLMUŞTU

Can Aydoğmuş, 2018 yılında Fenerbahçe'nin 2025 yılından itibaren yükselişe geçeceğini iddia ettiği videoyla da sosyal medyada gündem olmuştu.

Ünlü astrolog Fenerbahçe'nin şampiyon olacağı yılı açıkladı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıSuat Görgülü:

Geleceği Allahtan başkası bilmezken sen kendini ne sanıyorsun??

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Haber YorumlarıMehmet Mutluay:

yarın ne olacak sadece Allâh bilir

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Haber Yorumlarıgunay yanug:

bu hikayelere inanan varmıdırrrr

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Haber YorumlarıSERKAN:

2034

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

ulan ünlü olmak isteyen medyum astrolog FENERBAHÇE'ye sarılıyor ??????

Yorum Beğen22
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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

At kafadan bilgi yarışması salla bişey haber olsun tutarsa bildim dersin tutmazssa zaten kimse hatırlamaz

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Astrologlara inanmıyorum Geleceği Allah'tan başka kimse bilemez

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Haber YorumlarıSabri:

Bu kafayla kıyamete kadar olmaz zihniyet aynı hep israf boş transferler

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Haber YorumlarıBaba Can:

Fenerli olduğum halde kargalardan önce ben güldüm anca Aziz Başkan el atarsa oluruz

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Haber YorumlarıTT:

Lütfen Fenerbahçedeki kötü gidişi fırsata çevirmeyin.... Uzun süre başarısız olacağını söyleyip kahinlik taslamaya gerek yok... Görünen köy kılavuz istemiyor...

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