Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer'in üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından gözler yeniden eski teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Hem skor hem de ortaya konan vasat futbol, camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.
YOLLAR AYRILACAK
UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı, rövanş maçının ardından çok yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.
SERGEN İMZA ATMAK İÇİN HAZIR
Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.