Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Hem skor hem de ortaya konan vasat futbol, camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

YOLLAR AYRILACAK

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı, rövanş maçının ardından çok yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.

SERGEN İMZA ATMAK İÇİN HAZIR

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.