Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı

Ünlü antrenör son maçına çıkıyor! Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta teknik direktör krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Siyah-beyazlılarda Ole Gunnar Solskjaer'in üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından gözler yeniden eski teknik direktör Sergen Yalçın'a çevrildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Hem skor hem de ortaya konan vasat futbol, camiada büyük hayal kırıklığına yol açtı.

YOLLAR AYRILACAK

UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için Shakhtar'ı geçmek zorunda olan Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da oynanan maçtan 4-2 mağlup ayrılmıştı. Skorla birlikte kötü bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılarda sabırlar taşmış durumda. Başkan Serdal Adalı, rövanş maçının ardından çok yüksek ihtimalle Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıracak.

SERGEN İMZA ATMAK İÇİN HAZIR

Beşiktaş'ta yeniden çalışmaya sıcak bakan Sergen Yalçın'ın Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılması durumunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı öğrenildi. Şimdiden çalışmalarını yaptığı öğrenilen Sergen Yalçın'ın yönetimden haber beklediği ifade edildi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Sergen'i hep takım zor durumdayken getirdi başa.Hatta Sergen buna isyan etmişti..Beşiktaş'ın çocuğu bu adam yaa,lig başlamadan,kendisinin kurduğu takımla savaşsın adam yaa..Nedir bu yabancı seviciliği anlamış değilim..Örnek Okan Buruk..

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Haber Yorumların8sm7pgvqj:

Ula kardeşim Türkiye'de Türk teknik direktörlerden başka başarılı olmuş adam yok yani ne uğraşıyorsunuz son yıllarda hep cacık

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