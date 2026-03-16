'Üniversitelerarası Korumalı Futbol'da şampiyonlara kupaları verildi

TÜSF tarafından düzenlenen 'Üniversitelerarası Korumalı Futbol' müsabakalarının ardından dereceye giren takımlar, kupalarını kendi üniversitelerinde düzenlenen törenlerde teslim aldı.

TÜSF organizasyonuyla gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye giren üniversitelerde düzenlenen törenlere üniversite yöneticileri, akademisyenler ve sporcular katıldı.

Başkent Üniversitesi'nde düzenlenen törende ise Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hakan Özkardeş, TÜSF Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TÜSF Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yönal ve TÜSF Koordinatörü Prof. Dr. Taner Bozkuş yer aldı.

TÜSF Başkanı Mutlu Türkmen, üniversite sporlarının gençlerin gelişiminde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Her sporcunun bir amacı olmalı. Hangi branşta faaliyet gösteriyorsanız o branşta en iyisi olmak için mücadele edin. Üniversite sporları sadece üniversitelerimizi değil, ülkemizi de uluslararası arenada temsil eden önemli bir yapıdır" dedi.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal da üniversite sporlarının gençlerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, dereceye girerek kupa kazanan sporcuların burs oranlarının yüzde 20'ye çıkarıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı