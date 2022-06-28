Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası, Köyceğiz'de başladı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Üniversiteler Yaşar Sevim Plaj Hentbolu Türkiye Şampiyonası başladı. Köyceğiz Belediyesi ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun iş birliği, Köyceğiz Kaymakamlığının destekleriyle düzenlenen turnuvanın öncesinde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu. Cumhuriyet meydanında folklor ekibinin gösterisinin ardından Köyceğiz kordonunda kortej yürüyüşü yapıldı. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkan Vekili Serdar Eler, Delta Plajı'ndaki şampiyonada 14 üniversiteden kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceğini söyledi. Takımlara başarı dileyen Eler, "Köyceğizlileri, tüm hentbolseverleri ve sporseverleri, üniversiteli kardeşlerimizi desteklemeye bekliyoruz." diye konuştu. Gösteri maçıyla start alan şampiyona, 1 Temmuz'da sona erecek. AA / Ömer Kundakçı - Spor Yaşar Sevim Köyceğiz Türkiye Spor Haberler

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