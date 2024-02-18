Üniversiteler Kros Milli Takımı Umman'da ikinci oldu
Umman'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Türkiye Üniversiteler Kros Milli Takımı, 3 kilometre kısa parkur yarışında gümüş madalya kazandı.
Umman'da gerçekleştirilen Dünya Üniversiteler Kros Şampiyonası'nda Kros Milli Takımı, ikinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Maskat'ta yapılan ve 22 ülkeden sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 3 kilometre kısa parkur yarışı gerçekleştirildi.
Yarışta, Pelinsu Şahin, Derya Kunur, Şevval Özdoğan ve Dilek Öztürk'ten oluşan Üniversiteler Kros Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.