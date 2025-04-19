ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler

Özel hastane yönetmeliği değişti! İşte madde madde yeni düzenlemeler
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"

Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Düzenlenecek

Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Düzenlenecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 21 Nisan 2025'te Bayburt'ta ilk kez Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nı düzenleyecek. 8 üniversiteden 71 sporcunun katılacağı etkinlik, su sporlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta ilk kez 21 Nisan 2025 tarihinde Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek.

Çoruh Nehri'nin eşsiz akıntılarını üniversite gençliğinin dinamizmiyle buluşturacak organizasyonla, su sporlarında yeni bir dönem başlıyor.

Bayburt'ta su sporlarında ulusal düzeyde ilk olarak düzenlenecek şampiyonaya 8 üniversite, 71 sporcu katılacak. - BAYBURT

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.