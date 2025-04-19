Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası Bayburt'ta Düzenlenecek
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 21 Nisan 2025'te Bayburt'ta ilk kez Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası'nı düzenleyecek. 8 üniversiteden 71 sporcunun katılacağı etkinlik, su sporlarında yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Bayburt'ta ilk kez 21 Nisan 2025 tarihinde Üniversiteler Arası Türkiye Rafting Şampiyonası düzenlenecek.
Çoruh Nehri'nin eşsiz akıntılarını üniversite gençliğinin dinamizmiyle buluşturacak organizasyonla, su sporlarında yeni bir dönem başlıyor.
Bayburt'ta su sporlarında ulusal düzeyde ilk olarak düzenlenecek şampiyonaya 8 üniversite, 71 sporcu katılacak. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor