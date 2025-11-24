Union Saint-Gilloise, Galatasaray Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta teknik direktör David Hubert yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık bir şekilde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, Galatasaray maçının taktik organizasyonuyla tamamlandı.

Union Saint-Gilloise, yarın saat 20.45'te Galatasaray ile karşılaşacak.