Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Düğünlerde yeni dönem! Müzik telifi için ücret ödenecek

Düğünlerde çalınan müzikler için yeni dönem
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanyol ekibi Unicaja Malaga, şampiyonluk kupasını aldı. Takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, kupasını aldı.

SUNEL Arena'daki karşılaşmayı 83-67 kazanan Unicaja Malaga'nın oyuncuları, müsabakanın ardından kupayı Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos'un elinden aldı. Oyuncular, takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

İspanya ekibinin oyuncularından Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Abartı egzozlu motosikletlileri tabanca ve balyozla kovaladılar

Mahalleliyi sokağa döken öfke! Tabanca ve balyozla kovaladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.