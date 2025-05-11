Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi Kupası'nı Kazandı
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanyol ekibi Unicaja Malaga, şampiyonluk kupasını aldı. Takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından oyuncular büyük sevinç yaşadı. Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü kazandı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 mağlup eden İspanya temsilcisi Unicaja Malaga, kupasını aldı.
SUNEL Arena'daki karşılaşmayı 83-67 kazanan Unicaja Malaga'nın oyuncuları, müsabakanın ardından kupayı Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos'un elinden aldı. Oyuncular, takım kaptanı Alberto Diaz'ın kupayı kaldırmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
İspanya ekibinin oyuncularından Tyson Carter, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü aldı.