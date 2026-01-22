ASTON Villa Teknik Direktörü Unai Emery, "Bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. 7'nci haftaya geldiğimizde ilk 8'i garantiledik neredeyse. 1 maç atlayacağımızı söyleyebilirim" dedi.

Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe karşısında alınan 1-0'lık galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Unai Emery, "Her şeyi kazanmak kolay değil. Bugün çok şeyi başardığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum. 7'nci haftaya geldiğimizde ilk 8'i garantiledik neredeyse. 1 maç atlayacağımızı söyleyebilirim. Bu, ligi nasıl ciddiye aldığımızı gösteriyor. Yol boyunca zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Hem Premier Lig hem FA Cup hem de bu ligde yarışı sürdürüyoruz. Bence bazı oyuncularımız yoruldu. Oyuncular çok iyi mücadele etti. Bu tarz maçlarda yorgunluklar olabiliyor. Bu da çok normal" ifadelerini kullandı.

'HAYALİM ASTON VILLA'DA KUPALAR KAZANMAK'

Aston Villa'da kupalar kazanmak istediğini aktaran Emery, "Bizim için bu sene net bir hedef var o da kupayı kazanmak. Kupayı kazanırsanız Şampiyonlar Ligi'ne katılabiliyorsunuz. Benim Aston Villa'da kupa kazanma hayalim var. Fenerbahçe de kupaya gidebilecek bir takım. İşin sonunda benim hayalim Aston Villa'da kupalar kazanmak. Avrupa Ligi bu kupalardan birisi diyebilirim" sözlerini sarf etti.

'BİZE TECRÜBE KATTI'

Fenerbahçe'ye karşı önemli bir atmosferde oynamanın kendilerine tecrübe kattığını belirten Unai Emery, "Bugün çok önemli bir maçtı. Oyuncular bu atmosferde nasıl oynaması gerektiğini gösterdi. Bizim için çok önemliydi. Bize tecrübe kattı. 2 sene önce Konferans Ligi'nde Olympiakos'a kaybetmiştik, geçen sene de elendik. Tecrübelerimizle daha ileri gitmek istiyoruz" dedi.

'BUGÜN FENERBAHÇE'YE SAYGI DUYDUK'

Fenerbahçe'ye saygı duyarak oynadıklarını söyleyen Emery, "Biz rakiplerimize saygı duyuyoruz. Bugün de Fenerbahçe'ye saygı duyduk. Topu verdiğimizde yüksek pres planlıyoruz. Pres yapmazsak bunun sonunda acı çekebiliriz. Bir yandan geçiş oyunlarını da seviyoruz. Asensio ve Duran önceden bizim takımımızdaydı. Bunlar oyuncu isimler. Onları takımda tutmak istedik ama şu an rakip takımdalar. Ayrıca iyi bir hocaları da var" ifadelerini kullandı.

Unai Emery sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bence ligdeki performansları mükemmel. Avrupa'daki oynadığımız her maça adapte olmamız gerekiyor. Beklediğimiz gibi karakterle oynadılar. Geçiş oyunu yapmak istediler. Biz de önlemimizi aldık. Bugün kazandık ama kaybedebilirdik de. Ben Fenerbahçe'ye ve hocasına oldukça saygı duyuyorum."