Umut Süleyman Altınpa, bayrak hareketine rağmen rakibini ilk rauntta nakavtla yendi

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ABD'de düzenlenen A1 Combat 37 karma dövüş sanatları (MMA) organizasyonunda mücadele eden Türk sporcu Umut Süleyman Altınpa, karşılaşma öncesinde Türk bayrağına yönelik hareketiyle tepki çeken rakibi Damien Trujillo'yu ilk rauntta teknik nakavtla mağlup etti. Sert yumruklarıyla rakibini etkisiz hale getiren Altınpa, galibiyetini ay-yıldızlı Türk bayrağıyla kutladı. UFC'ye yükselmeyi hedefleyen Türk sporcu, "Artık üst seviyeye çıktık. Bir sonraki maçımızı ve bizimle dövüşmek isteyen rakibimizi bekliyoruz" dedi.

ABD'nin California eyaletindeki Sacramento kentinde 16 Ekim'de düzenlenen A1 Combat 37 organizasyonunda Türk dövüşçü Umut Süleyman Altınpa, önemli bir galibiyete imza attı. Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu UFC'ye yükselme hedefiyle kariyerini ABD'de sürdüren Altınpa, Amerikalı rakibi Damien Trujillo karşısında sergilediği etkili performansla mücadeleyi ilk rauntta kazandı. UFC'nin eski yıldızlarından Urijah Faber'in kurduğu A1 Combat organizasyonunda kafese çıkan Altınpa, karşılaşmanın başından itibaren rakibine üstünlük kurdu. Sert ve isabetli yumruklarıyla rakibini baskı altına alan Türk sporcu, Trujillo'nun göz çevresinde oluşan hasarın ardından müsabakayı ilk rauntta teknik nakavtla kazandı. Resmi sonuç kayıtlarına göre karşılaşma doktor kararıyla durduruldu.

Türk bayrağına yönelik hareket karşılaşma öncesi gerginliğe neden oldu

Mücadele öncesinde gerçekleştirilen yüzleşme töreninde yaşananlar karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri oldu. Omuzlarında Türk bayrağıyla rakibinin karşısına çıkan Altınpa'nın bayrağını Trujillo'nun eliyle aşağı çekmeye çalıştığı belirtildi. Rakibinin hareketinin ardından taraflar arasında gerginlik yaşanırken, organizasyon görevlilerinin müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi.

Türk bayrağına yönelik hareketin ardından kafese çıkan Altınpa, rakibine karşı ortaya koyduğu üstün performansla galibiyete ulaştı. Türk sporcu, mücadelenin sonunda ay-yıldızlı bayrağı açarak zaferini kutladı.

İlk rauntta gelen teknik nakavt

A1 Combat 37 kapsamında hafif ağır sıklet kategorisinde karşılaşan iki sporcu arasındaki mücadelede Altınpa'nın güçlü yumrukları belirleyici oldu. Türk dövüşçü, rakibini kafesin kenarında baskı altına alarak art arda isabetli vuruşlar gerçekleştirdi. Trujillo'nun yüzünde ve göz çevresinde oluşan hasarın ardından karşılaşma ilk rauntta sona erdi.

Altınpa, doktor müdahalesi sonucunda verilen teknik nakavt kararıyla galibiyete ulaştı. ABD'deki uluslararası MMA organizasyonlarında kariyerini sürdüren Türk sporcunun zaferi, UFC yolundaki hedefleri açısından önemli bir sonuç olarak değerlendirildi.

"UFC'ye giden yolda mücadele ediyoruz"

Galibiyetin ardından açıklamalarda bulunan Altınpa, kariyerinde yeni bir aşamaya geçtiğini belirterek A1 Combat organizasyonunun kendisi için önemine dikkat çekti. A1 Combat'ın UFC'ye yükselme hedefinde önemli bir basamak olduğunu ifade eden Altınpa, "Şu anda A1 Combat, UFC'ye giden yol. Biz de UFC'ye giden bu yolda dövüşüyoruz. Gecenin performansı seçildi. Karşılaşma çok fazla izlendi ve çok başarılı geçti. Tabii ki artık üst seviyeye çıktık. Bundan sonra bir sonraki maçımızı bekleyeceğiz. Bizimle dövüşmek isteyen yeni rakibimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türk sporcu, organizasyonda ortaya koyduğu performansın uluslararası MMA kariyerindeki hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Hedef dünyanın en büyük MMA organizasyonu UFC

Türkiye'de başladığı spor kariyerini ABD'de sürdüren Altınpa, daha önce dünyaca ünlü American Kickboxing Academy (AKA) çatısı altında antrenman yaptı. Eski UFC ağır sıklet şampiyonu Cain Velasquez'in rehberliğinde hazırlanan Altınpa, Haziran 2025'te ABD'de çıktığı profesyonel MMA karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmıştı.

Vücut geliştirme ve fitness alanındaki çalışmalarının ardından MMA kariyerine ağırlık veren Altınpa, uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla UFC'ye yükselmeyi hedefliyor. Altınpa'nın Sacramento'da elde ettiği ilk raunt galibiyeti, ABD'de Türk bayrağını temsil etme hedefiyle sürdürdüğü spor kariyerinde yeni bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı