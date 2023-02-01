Umut Nayir, ligdeki 9. golünü attı

Ümraniyesporlu futbolcu Umut Nayir, Galatasaray karşısında attığı golle bu sezonki 9. gol sevincini yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a konuk olan Ümraniyespor'da golcü futbolcusu Umut Nayir, bu maçta da rakip fileleri boş geçmedi. Mücadelenin 11. dakikasında sahneye çıkan Umut, attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

29 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını da 9'a çıkardı. Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunan Umut bu sezon toplamdaki 10. golünü kaydetti.

Maça 11'de başlayan Umut Nayir, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL