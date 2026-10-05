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Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi

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Trabzonspor, Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcunun tedavisine sağlık ekiplerince başlandı.

Trabzonsporlu forvet Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, futbolcunun sağlık durumuyla ilgili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Beşir, Umut Nayir'in tedavisine sağlık ekiplerce başlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
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