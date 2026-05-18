Umut Bozok: "Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer"

Eyüpspor'un golcüsü Umut Bozok, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunda yer almayı beklediğini belirtirken, kendisi olsun ya da olmasın milli takım adına başarılı bir turnuva geçirilmesini temenni etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eyüpspor'un golcüsü Umut Bozok, "Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de öne geçmek çok tehlikeli. Bu sezon kaç maç çevirdiler bilmiyorum. Böyle bir takıma karşı ilk yarıda 2-0 öne geçmek büyük bir iş. Ama sonrasında panik olduk. Ama sağ olsun Talha oyuna girdi. Şansımız varmış demek ki. Her şeyi yaptık ligde kalmak için. Top Oosterwolde'ye çarpıp girdi. Bu senaryonun filmi çekilebilir. Eyüpspor'u ligde tutmak büyük bir iş, herkesi tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.

"Herkes düştüğümüzü söyledi, biz de düşmediğimizi gösterdik"

Karşılaşmada skorun 3-2'ye gelmesinin ardından yaşadıkları duyguları anlatan Bozok, "Maçların sonuçlarıyla ilgili hiç bilgimiz yoktu ama oyuna giren arkadaşları görünce biraz panik olduğunu anladık. Onguene oyuna girdi ama sonrasında oyundan çıktı. Bunu görünce işlerin iyi gitmediğini anladım. Skorlara hala bakmadım. Küme düşüyorduk. Gerçekten inanılmaz bir durum. Bu takım ligde kalmayı başardı. Bazı başkanlar var, isimlerini vermeye gerek yok ama Fatih Karagümrük'le Eyüpspor'un kesin düştüğünü söylediler. Biz de düşmediğimizi gösterdik. Herkesi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer"

Son haftalarda yükselen performansıyla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosuna seçilmeyi hedeflediğini belirten Bozok, "Herkes bekler. Listede olsaydım herhalde bugün haberim olurdu. Milli takıma başarılar diliyorum. Olsam da olmasam da inşallah güzel bir Dünya Kupası geçer. Son haftalardaki performanslar sonrasında olmak isterim. Tabii iyi forvetler var milli takımda. İnşallah orada olurum" cümlelerine yer verdi.

"Herkes bizi alt ligde görüyordu"

Teknik Direktör Atilla Gerin'in kendisi için kullandığı 'O benim Suarez'im' sözleriyle ilgili konuşan Bozok, "Atilla hoca benim Guardiola'm. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Gerçekten nereden nereye geldik. Herkes bizi alt ligde görüyordu. Hoca inandı, bizi de inandırdı. Bu takımı ligde tuttuk. İnşallah seneye de Eyüpspor ligde kalır çünkü bu takım ligde kalmayı hak ediyor. Hocamın saçları bembeyaz oldu, yazık oldu hocama" ifadelerini kullandı.

"Emre Akbaba, Umut Meraş, Taşkın İlter'le konuşup takımı ligde tutalım dedik"

Sezonun ilk yarısında takım içinde kaotik bir ortam yaşanmasına rağmen mücadeleyi bırakmayarak sezonu birlikte tamamlamak istediklerini aktaran Bozok, "Biz ilk yarı bitince gitsek mi diye düşündük. Kaos ortamı vardı. Kaçalım mı diye düşündük. Çünkü burası zor olacaktı. Ama çok yetenekli gençler var. Bu takımı tutalım dedik. Emre Akbaba, Umut Meraş, Taşkın İlter'le konuşup takımı ligde tutalım dedik. Alanya deplasmanında 1-0 gerideyken 3-1 kazandık. Bütün iş burada başladı. Şimdi kontratım bitti. Emre Akbaba ve Umut Meraş'ın da kontratı bitti. Yarın eşimle balayına gideceğim, onu düşünüyorum. Tabii Montella hoca ararsa hemen dönüş bileti almam gerekecek" konuşmasını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı