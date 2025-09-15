Umtiti, 31 yaşında futbola veda etti

Uzun yıllar La Liga ekibi Barcelona'da forma giyen ve Katalan devinde 7 kupa kazanan Samuel Umtiti, gelecek kariyeri için sürpriz bir karar aldı.

31 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

31 yaşındaki dünyaca ünlü Fransız stoper, emeklilik kararı alarak futbola veda ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Umtiti, 'Acısıyla tatlısıyla yoğun geçen bir kariyeri noktalama zamanı geldi. Her şeyimi tutkuyla yaptım ve hiçbir pişmanlığım yok. Birlikte çalıştığım tüm başkanlara, oyunculara ve teknik direktörlere teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Kariyerinde 362 maça çıkan Umtiti, bu maçlarda 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, ülkesi Fransa ile Dünya Kupası'nda şampiyonluk da yaşadı. Son olarak Lille forması giyen Umtiti, haziran ayında serbest kalmış ve bir takımla anlaşamamıştı.