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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

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Ümraniyespor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı. Ümraniyespor'un golünü 23. dakikada Oğuz Yıldırım, Sarıyer'in golünü 73. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Ümraniye

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Mücahid Adem Çelebi, Onur Gülter

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Andrej Djokanovic, Tomislav Glumac, Mustafa Kartal, Oğuz Yıldırım, Yunus Emre Gedik (Ali Yaşar dk. 61), Serkan Göksu (Kerem Şen dk. 78), Berat Yılmaz (Atalay Babacan dk. 46), Cebio Soukou, Santeri Hostikka, Alex Blanco (Fode Koita dk. 78)

Yedekler: Özgün Köklü, Burak Öksüz, Oğuzhan Aydoğan, Melih Bostan, Toheeb Kosoko, Tunahan Taşçı

Teknik Direktör: Tayfun Albayrak

Sarıyer: Ibrahim Sehic, Eşref Korkmazoğlu, Işık Kaan Arslan (Erdi Dikmen dk. 46), Cebrail Karayel, Caner Osmanpaşa, Barış Alıcı (Eren Karadağ dk. 61), Marcos Silva, Efecan Karaca, Tunahan Ergül (Joseph Attamah dk. 78), Furkan Gedik (Doğan Can Davas dk. 61), Batuhan Kör (Mamadou Thiam dk. 62)

Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Yağız Fikri Şen, Üzeyir Ergün, Andre Poko, Emeka Friday Eze

Teknik Direktör: Bülent Bölükbaşı

Goller: Oğuz Yıldırım (dk. 23) (Ümraniyespor), Efecan Karaca (dk. 73) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Tomislav Glumac (Ümraniyespor), Erdi Dikmen (Sarıyer)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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