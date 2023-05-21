Ümraniyespor TFF 1. Lig'e düştü

Mustafa Er : Mücadele etmeden, direnmeden teslim olmak yakışmıyor

Tolunay Kafkas : Bugün alınan 3 puan çok değerli

Serhan TÜRK / İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bu sonuçla bitime 3 hafta kala TFF 1'inci Lig'e düştü. Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Er ve MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadele etmeden, direnmeden teslim olmanın kendilerine yakışmadığını belirten Mustafa Er, "Son derece üzgünüz, maalesef. Bize yakışmayacak bir oyunla bitirdik. Oyun gücümüzü tamamen içeri katamadık. Sorgulaması gereken bir durum var. Düşme potasındaki bir takım böyle oynamamalı. Süreç içerisinde çok git, gel oldu. Herkesi inandırmak gerekiyor. Takımda ciddi problemler vardı. Süreç içerisinde feshedip giden, 'sakatım' diye oynamayan futbolcular oldu. Oyuncuları içeri katma anlamında çok problem yaşadık. Bu takım sezon başından beri üst üste kazanmamış, bunu başaramadık. Camiamızdan özür diliyorum. Ciddi problem var, bunu kabullenemiyorum. Mücadele etmeden, direnmeden teslim olmak yakışmıyor. Böyle olmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Bir süredir oynadıkları iyi oyunun karşılığını alamadıklarını Söyleyen Tolunay Kafkas, "Zor ve kritik maçlardan biri de Ümraniyespor maçı oldu. Haftalardır iyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Maçın büyük bölümüne hakim olduğumuz karşılaşmayı 2-1 kazandık. 3 hafta kaldı. Hala kritik bölgede olduğumuzu düşünüyorum. Bütün takımlar için yorucu bir sezon oldu. Çok büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın, onun getirdiği aralar var. Lig çok uzadı. Bugün alınan 3 puan çok değerli" şeklinde konuştu.