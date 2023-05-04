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Ümraniyespor Sivasspor maçını Burak Şeker yönetecek

Ümraniyespor Sivasspor maçını Burak Şeker yönetecek

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Ümraniyespor-DG Sivasspor maçında hakem Burak Şeker görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Ümraniyespor-DG Sivasspor maçında hakem Burak Şeker görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 7 Mayıs Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak Ümraniyespor - Sivasspor maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını Cemil Tunç ve Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Burak Şeker Sivasspor Spor Haberler

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