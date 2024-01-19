Üye Girişi
Haberler

Ümraniyespor maçının ardından konuşan Okan Buruk transfer istediği mevkiyi söyledi

Güncelleme:
Abone Ol

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ümraniyespor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı. Buruk yaptığı açıklamada, "Sol beke takviye yapacağız. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir ama şu anda net olarak sona yaklaştığımız bir transfer yok. Belirlediğimiz, istediğimiz, düşündüğümüz oyuncular var" dedi.

Süper Lig devi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-1'lik Ümraniyespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"SOL BEKE İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer yapacakları mevkiyi dile getiren antrenör, "Sol beke takviye yapacağız. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İkisi de olabilir ama şu anda net olarak sona yaklaştığımız bir transfer yok. Belirlediğimiz, istediğimiz, düşündüğümüz oyuncular var. Diğer bölgeler için elimizde oyuncular var, elimizdeki oyunculardan herhangi bir satış gerçekleşirse, yer açarsak farklı bir mevkiye de transfer olabilir. Kulübün kasasına girecek para bu anlamda önemli" dedi.

"TRANSFERLERE BAKACAĞIZ"

Okan Buruk, "Şu anda tek düşüncemiz, kadromuzdaki oyuncularla maçları oynamak. Transfere bakacağız. Önceliğimiz sol bek. Eksikliğimiz orada. İlk isteğim teknik adam olarak sol bek. Diğer mevki için geçen sene de bunu yaşadık, Türkiye'de transfer açıkken farklı bir şey çıkabiliyor Zaniolo gibi. Bekleyeceğiz. Birini alacaksak bizi ileriye götürecek bir oyuncu almak istiyoruz" dedi.

"BİR DEĞİŞİM OLABİLİR"

Takımı hakkında konuşan ve oyuncuların performansına değinen Buruk, "9 tane oyuncu geldi, bunların hepsinden performans almaya çalışıyoruz. Bir yarış var. Bazen az, bazen çok süre aldılar. Bundan sonraki süreçte de oyuncuları görüp değerlendirmek istiyorum. İyi oyunculara sahibiz. Bazılarından az bazılarından çok verim aldık ama bir değişim her zaman olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Okan Buruk Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title