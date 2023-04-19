Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi resmen sona erdi

Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar ile yollar ayrıldı. Uçar, geçen sezon Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı.

Ümraniyespor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Recep Uçar, İstanbul ekibindeki görevinden resmen ayrıldı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK GÖREVİNDEN AYRILMIŞTIR"

Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, 'Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü' olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Sayın Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ÜMRANİYESPOR'U SÜPER LİG'E ÇIKARDI

2019-2020'de Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan Recep Uçar, 28 Ekim 2020'de Ümraniyespor'un teknik direktörü olmuştu. İstanbul ekibini Süper Lig'e çıkaran Uçar, 27 maçta 4 galibiyet ve 8 beraberlik aldı. Uçar, Ümraniyespor kariyerinde ise toplam 97 maça çıkarken 42 galibiyet ve 33 mağlubiyet aldı.