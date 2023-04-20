Ümraniyespor'da Mustafa Er dönemi

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Mustafa Er'i getirdiğini açıkladı.

Ümraniyespor'da Recep Uçar'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 43 yaşındaki Mustafa Er'i geldi. Kulüpten konula ilgili yapılan açıklamada, "Takımımızın yeni teknik direktörü Mustafa Er olmuştur. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi. 43 yaşındaki teknik adam daha önce Bursaspor'da görev almıştı. - İSTANBUL