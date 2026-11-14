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Ümraniyespor-Boluspor maçı 10 Aralık'ta 56. dakika 30. saniyeden devam edecek

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Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında hava ve saha koşulları nedeniyle tatil edilen Eminevim Ümraniyespor-Boluspor maçı 10 Aralık'ta tamamlanacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki müsabaka, 56. dakika 30. saniyeden itibaren oynanacak ve iki takım saat 15.30'da karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanmaya başladıktan sonra olumsuz hava ve saha şartları nedeniyle tatil edilen Eminevim Ümraniyespor- Boluspor maçı, 10 Aralık'ta tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunundan yapılan açıklamaya göre Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki müsabaka, kaldığı koşul ve şartlarla 56. dakika 30. saniyeden itibaren başlayacak.

İki takım saat 15.30'da karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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