Ümraniye Belediyesi Futsal Takımı İlk Maçına Çıktı

6 Aralık 2023 22:35 Son Güncelleme: 22:37

Ümraniye Belediyesi bünyesinde kurulan Down Sendromlu Futsal Takımı, Avrupa şampiyonu Down Futsal Milli Takımı ile yaptığı özel maçta ilk kez sahaya çıktı. Heyecan dolu maçta Ümraniye Belediyesi'nin down sendromlu futbolcuları büyük alkış aldı.