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Milli Judocu Sema Nur Yüksel'den Dünya İkinciliği

Milli Judocu Sema Nur Yüksel'den Dünya İkinciliği
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Ekvador'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sema Nur Yüksel, -44 kiloda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Yüksel, İtalyan, İsrailli, Moğol ve Özbek rakiplerini yenerek finale çıkmayı başardı.

İSTANBUL, – EKVADOR'da düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü'nün milli judocusu Sema Nur Yüksel, -44 kilo kategorisinde dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Ekvador'un Guayaquil kentinde 20-22 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 59 ülkeden 457 sporcu mücadele etti. Türkiye'nin 7 kadın ve 5 erkek olmak üzere 12 milli sporcu ile temsil edildiği şampiyonada, Ümraniye Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Sema Nur Yüksel, -44 kilo kategorisinde tatamiye çıktı. Yüksel, İtalyan, İsrailli, Moğol ve Özbek rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasının ardından gümüş madalyanın sahibi olan milli judocu, dünya ikinciliği elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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