Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası başlıyor Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak. Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası, yarın Hırvatistan'ın Porec kentinde başlayacak. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ferdi müsabakaların 23-25 Haziran, karma takımlar karşılaşmalarının 26 Haziran'da yapılacağı şampiyonada Türkiye, 10 kadın ve 7 erkek sporcuyla kürsü mücadelesi verecek. 40 ülkeden 189 kadın ve 231 erkek sporcunun ön kayıt yaptırdığı Ümitler Avrupa Judo Şampiyonası'nda yer alacak milli judocuların maç programı şöyle: Yarın: Kadınlar: 40 kiloda Zilan Ertem ve Begümnaz Doğruyol, 44 kiloda Zeynep Betül Sarıkaya, 48 kiloda Pınar Boğa Erkekler: 60 kiloda Abdülsamet Çakır ve Ömer Faruk Turgutlu 24 Haziran Cuma: Kadınlar: 52 kiloda Şeyma Yıldırım, 57 kiloda Elif Ağar, 63 kiloda Tuana Gülenay ve Sinem Oruç Erkekler: 66 kiloda Abdullah Turgutlu, 73 kiloda Erman Gürgen 25 Haziran Cumartesi: Kadınlar: 70 kiloda Ecem Baysuğ, +70 kiloda Elif Başkut Erkekler: 81 kiloda Mertcan Kömpe, 90 kiloda Mevlüt Öztaş, +90 kiloda İbrahim Tataroğlu 26 Haziran Pazar: Karma takımlar AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Hırvatistan Türkiye Spor Haberler

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