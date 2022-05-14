Ümit Özdağ'dan Trabzonspor'a &quot;Tsahouridis&quot; uyarısı: 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi - Haberler

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Ümit Özdağ'dan Trabzonspor'a "Tsahouridis" uyarısı: 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi

Haberler.com - Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili paylaşılan görselde yer alan sanatçı Matthaios Tsahouridis'e ilişkin bir uyarı yaptı. Twitter'dan Trabzonspor yönetimine seslenen Ümit Özdağ, "Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." notunu yazdı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Trabzonspor'un kupa töreniyle ilgili yaptığı kutlama programına çağırdığı sanatçılardan Matthaios Tsahouridis hakkında Pontus soykırımını andığı gerekçesiyle yönetime bir uyarıda bulundu.

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Kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yapan Özdağ, "Değerli Trabzonspor yönetimi, kutlamalara davet ettiğiniz Matthaios Tsahouridis 19 Mayıs 1919'u sözde Pontus soykırımı yıldönümü olarak anan bir kişi. Eminim bilmiyordunuz. Lütfen kutlamaya gölge düşürmesin. Fenerbahçeli bir dosttan uyarı." ifadelerini kullandı.

İşte Özdağ'ın o paylaşımı;

Ümit Özdağ'dan Trabzonspor'a Tsahouridis uyarısı: 19 Mayıs'ı Pontus soykırımı olarak anan bir kişi

Haberler.com / Fazıl Anıl Kılıçlı - Spor

Trabzonspor, Ümit Özdağ, Süper Lig, 19 Mayıs, Şampiyon, Politika, Spor, Haberler

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