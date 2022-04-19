Ümit Özat, "Siyasiler istiyor" diyerek TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti - Haberler

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Ümit Özat, "Siyasiler istiyor" diyerek TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti

Haberler.com - Spor
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Teknik direktör ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, TFF'nin yeni başkanının Şenol Güneş olabileceğini belirtti. Özat yaptığı açıklamada, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı.

Tff'de Nihat Özdemir'in başkanlıktan istifa etmesinin ardından futbol kamuoyu yeni başkanın kim olacağını tartışıyor. Spor kamuoyunda birçok kişinin ismi geçerken Ümit Özat'tan konuya ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi.

"BU BİR TAHMİN DEĞİL, BİLGİDİR"

Radyospor'a konuşan Özat, "TFF'nin yeni başkanı Şenol Güneş olabilir. Bu bir tahmin değil, bilgidir. Siyasiler de Şenol Güneş'i istiyor." ifadelerini kullandı. A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda 3., Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonlukları yaşayan deneyimli hoca Şenol Güneş'in bu iddialara ne cevap vereceği merak konusu oldu.

Haberler.com - Spor

Şenol Güneş, Ümit Özat, TFF, Spor, Haberler

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