Uzun süredir yaptığı kadro tercihleri ve aldığı sonuçlar nedeniyle eleştirilen Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, görevden alındı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas hakkında yeni bir gelişme yaşandı. TFF, Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

GÖREVDEN ALINDI

Yaptığı kadro tercihleri ve aldığı sonuçlarla uzun süredir eleştirilerin hedefi olan Tolunay Kafkas, görevden alındı.

HAMİT ALTINTOP ARADI

Konuyla ilgili Ajansspor'a konuşan Tolunay Kafkas, Hamit Altıntop'un kendisini arayıp görevden alındığını ilettiğini söyledi. Tolunay Kafkas 2017 yılından beri milli takımın çeşitli kademelerinde görev alıyordu.

MİLLİ TAKIMDA TOPLAM 28 MAÇA ÇIKTI

Milli takımın alt yaş kategorilerinde toplam 28 maça çıktı. Tolunay Kafkas söz konusu müsabakalarda 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.