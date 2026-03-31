Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile yaptığı maç kaldığı yerden devam etti

Hırvatistan maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ümit Milli Futbol Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz'ın tedavisinin ardından maç kaldığı yerden devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle duraklayan Hırvatistan maçı, kaldığı yerden devam etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinin 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle saha kenarında hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü. Bir süre bilinç kaybı yaşayan Korkmaz, tedavisinin ardından tomografi çekilmesi için ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Yapılan görüşmelerin ardından TSİ 20.50'de müsabaka kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: AA / Can Öcal
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Caminin kadınlar tuvaletinde erkek cesedi bulundu

Caminin tuvaletinde gören polisi aradı! Hem de kadınlar bölümünde
Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Kadro tercihi hakkında konuştu! Değişikliklerin sebebi buymuş
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti