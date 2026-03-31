Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile yaptığı maç kaldığı yerden devam etti

Ümit Milli Futbol Takımı teknik direktörü Egemen Korkmaz'ın yaşadığı rahatsızlık nedeniyle duraklayan Hırvatistan maçı, kaldığı yerden devam etti.

Hırvatistan'ın Osijek kentinde bulunan Opus Arena'da oynanan UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu mücadelesinin 35. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle saha kenarında hakeme itirazda bulunan Egemen Korkmaz, ayağının kaymasıyla yere düştü. Bir süre bilinç kaybı yaşayan Korkmaz, tedavisinin ardından tomografi çekilmesi için ambulansla sahadan ayrıldı.

Maçın hakemi Alessandro Dudic ise oyuncuları soyunma odasına gönderdi.

Yapılan görüşmelerin ardından TSİ 20.50'de müsabaka kaldığı yerden devam etti.