Haberler

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran'da Kosova ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosunda sakatlıklar nedeniyle değişiklik yapıldı. Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu kadrodan çıkarılırken, yerlerine Engin Poyraz Efe Yıldırım ve Yusuf Kocatürk dahil edildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran Çarşamba günü sahasında Kosova ile karşılaşacağı hazırlık maçının aday kadrosunda değişikliğe gidildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre kadrodan Mertcan Ayhan, Baran Ali Gezek ve Livan Burcu sakatlıkları nedeniyle çıkarılırken Sakaryaspor'dan Engin Poyraz Efe Yıldırım ile Eminevim Ümraniyespor forması giyen Yusuf Kocatürk, kadroya dahil edildi.

Ay-yıldızlıların Kosova maçının aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yusuf Kocatürk (Eminevim Ümraniyespor), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Salih Malkoçoğlu (Trabzonspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Ofli (Bayern München)

Orta Saha: Yunus Emre Konak (Oxford United/Brentford), Eyüp Aydın (Kasımpaşa), Emirhan Boz (Ayvalıkgücü Belediyespor), Emirhan İlkhan (Torino), Emirhan Acar (Özbeyli Bandırmaspor), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Emre Demir (Sakaryaspor), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Sakaryaspor), Başar Önal (NEC Nijmegen), İlhan Fakılı (Clermont Foot 63), Melih Bostan (Sakaryaspor), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş)

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

İran duyurdu: Anlaşma tamam gibi, işte Hürmüz için verilen karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Hollanda'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Noa Lang'a müjde

Noa Lang'ın büyük hayali gerçekleşti

Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi

Ünlü şarkıcı Bodrum'da aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım

Akrabasının boğazını kesip cansız bedenini kahvehanenin önüne attı
'Affetmem' dediği Başarır'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yarın kurultay kararı al, siyaseti bırakırım

"Affetmem" dediği isimden çağrı geldi: Yaparsan siyaseti bırakırım
Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama

Ünlü deprem bilimcinin 24 yıllık evliliği bitiyor! Eşine çok suçlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram namazında Acun Ilıcalı da eşlik etti

Erdoğan gazetecilere simit ikram ederken kameraya yansıdı