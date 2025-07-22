Ümit Milli Takım, Hırvatistan Maçını Trabzon'da Oynayacak
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile Trabzon'da karşılaşacak. Maç, 9 Eylül Salı günü Papara Park'ta yapılacak.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerindeki Hırvatistan maçını Trabzon'da oynayacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Papara Park'ta, 9 Eylül Salı günü yapılacak karşılaşmanın başlama saati sonra duyurulacak.
Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, elemelerde H Grubu'nda Hırvatistan'ın yanı sıra Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor