Ümit Milli Takım, Hırvatistan Maçını Trabzon'da Oynayacak

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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde Hırvatistan ile Trabzon'da karşılaşacak. Maç, 9 Eylül Salı günü Papara Park'ta yapılacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemelerindeki Hırvatistan maçını Trabzon'da oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Papara Park'ta, 9 Eylül Salı günü yapılacak karşılaşmanın başlama saati sonra duyurulacak.

Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, elemelerde H Grubu'nda Hırvatistan'ın yanı sıra Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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