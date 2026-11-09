Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ümit Milli Takım aday kadrosundan Demir Ege Tıknaz çıkarıldı, Barış Kalaycı girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2027 UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma Rize'de Çekya ile oynayacak Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkarılırken, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda 13 Kasım Cuma günü Rize'de Çekya'yı konuk edecek Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Ümit millilerde sakatlığı nedeniyle Demir Ege Tıknaz kadrodan çıkartılırken, Fatih Karagümrük'ten Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri Play-Off Turu'nda Çekya ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Demir Ege Tıknaz sakatlığı nedeniyle çıkarıldı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük A.Ş. forması giyen Barış Kalaycı aday kadroya dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mahsun Karaca'dan şaşırtan jigolo bar itirafı: Yönetmenimizle gittik

Ünlü oyuncudan şaşırtan itiraf: Jigolo bara gittim
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca kart sahibine yıl sonu uyarısı! Puanlarınız silinebilir

Kredi kartı olup bunu yapmayanlar yandı!
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi

Çorum-Fener maçını izleyen Galatasaray taraftarı saydırmaya başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile İran arasında olumsuz hareketlenme var

Trump'la görüşen Erdoğan'dan korkutan uyarı: Uçurumun kenarındayız
İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti

İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki! Kalçasının yarısı açıkta kaldı

Arkasını dönünce tüm muhabirler deklanşöre bastı
Yeni evli çiftin 1,5 milyon liralık düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Dolmuşla gelen 2 kadın 13 gündür yakalanamadı

Düğün altınlarını 12 dakikada çaldılar! Kamera her şeyi kaydetti