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Vincenzo Montella Semih Kılıçsoy tartışmalarına son noktayı koydu

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A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. Kılıçsoy'un neden Ümit Milli Takım'a gönderildiği ise büyük tartışma yaratt. Konuyla ilgili Vincenzo Montella'dan da bir açıklama geldi.

"SEMİH KILIÇSOY NEDEN ÜMİT MİLLİ TAKIM'A GİTTİ?"

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Semih Kılıçsoy'un neden Ümit Milli Takım'a gittiğine de yanıt verdi.

Vincenzo Montella Semih Kılıçsoy tartışmalarına son noktayı koydu

"KARARLARI KENDİM VERİYORUM"

"Bütün kararlarımı taktiksel veriyorum, formaların rengine göre karar vermiyorum" diyen Montella, "Semih bizim çok sevdiğimiz bir futbolcu ama bir yılı tamamlamamış bir oyuncu. Ümit Milli Takım da bizim takımımız, başkasının değil. Çok önemli bir maç oynayacaklar. Çocukları çağırdığımızda çok mutlulardı. Tarihte ilk kez EURO elemelerini 1. sırada tamamladıysak bu çocukların sayesinde oldu bu. Sadece şunu söylemek istiyorum, genç futbolcularımızı çok fazla strese sokmadığımız bir ortam hazırlamalıyız. Onlar bizim futbolcularımız. Beşiktaş taraftarı çok rahat olmalı, ellerinde pırıl pırıl bir oyuncu var. Ben formaların rengine göre karar vermiyorum, içleri rahat olsun. Kararları kendim veriyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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