Ümit Milli Judo Takımı Balkan Şampiyonası'ndan 18 Madalya İle Döndü

Ümit Milli Judo Takımı, Bosna Hersek'in Bihaç kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 18 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre milliler, 4'ü altın, 3'ü gümüş, 11'i bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanarak genel sıralamada 3. sırada yer aldı.

Organizasyonda madalya kazanan ümit milli sporcular şöyle:

Altın: Büşra Ceylin Coşkun, Tuğçe Şahiner, Güner Kıymet Diker, Ömer Faruk Pınar

Gümüş : Havva Sena Tokmak, Ayşe Naz Tosun, Yusuf Özel

Bronz: Elçin Karakazan, Vuslat Başak, Leyla Hazal Kandemir, Ayla Akkaya, Bilge Şimşek, Dilara Öz, Tahir Öztunç, Hamza Kılınç, Tahsin Efe Yılmaz, Sevim Margeret Bilen, Mürüvvet Nur Özkan.