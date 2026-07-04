Haberler

20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Fransa'ya 69-44 mağlup oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Türkiye, Fransa'ya 69-44 yenildi. Milliler, gruptaki ikinci maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.

FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 20 Yaş Altı Ümit Kız Milli Basketbol Takımı, Fransa'ya 69-44 yenildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre Fransa, Slovenya ve Belçika ile D Grubu'nda yer alan milliler, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşılaştı.

Müsabakaya İdil Yeniçulha, Zeynep Töremiş, Tuana Vural, Ayşenaz Harma ve Feryal Atlı beşiyle başlayan Türkiye, rakibine 69-44 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki 2. maçında yarın saat 18.00'de Belçika ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
İstanbul'da yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Belediyeyi defalarca aradık ama...

İstanbul'u vuran sağanakta büyük zarar! Esnaf isyan ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Sevgilisinin çalıştığı eğlence mekanı önünde pompalı tüfekle ateş rastgele ateş açtı

Turizm cennetimizde pompalı dehşet! Ardı ardına tetiğe bastı
Niğde'de nişan atma kavgası kanlı bitti: Nişanlısını önce yaraladı, sonra rehin aldı

Nişanlıların ayrılık kavgası hastanede bitti: Tüm hazırlık onlar için
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı, bir de 20 metre sürükledi

İzmir'de ayı dehşeti! Balkonda uyurken canını aldı
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı