Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de sona erdi.

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Balıkesir'de sona erdi

Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri, Balıkesir'de sona erdi.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda 1 Kasım'da başlayan şampiyonaya 55 ilden yaklaşık 1800 sporcu katıldı.

Organizasyonun son gününde milli sporculardan Rabia Çalış kadınlar 21 yaş altı 50 kiloda altın, Müşerref Özdemir ise gümüş madalya kazandı.

Mert Halıcı erkekler 21 yaş altı 60 kiloda, Tarık Koç da erkekler 21 yaş altı kata kategorisinde altın madalya elde etti.

Şampiyona, dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.