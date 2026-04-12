Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvası Antalya'da başladı
Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası Güreş Turnuvası, serbest stil, grekoromen ve kadınlar kategorilerinde 17 yaş altı 600 sporcunun katılımıyla başladı. Turnuva 14 Nisan'da sona erecek.
Göynük Atatürk Spor Salonu'ndaki organizasyonda, serbest stilde 9 ülkeden, grekoromende 10 ülkeden ve kadınlarda 5 ülkeden 17 yaş altı 600 sporcu yer alıyor.
