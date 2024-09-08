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Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları Tamamlandı

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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. Yarışmaya 115 sporcu katıldı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

14. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te Yenice Kaymakamlığı ve belediyesinin desteğiyle organize edilen yarışmaya 115 sporcu katıldı.

Yenice Belediye Başkanı Şekip Sertaş Karakaş, yarışları gelecek yıllarda da devam ettireceklerini, farklı branşlara da av sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Yarışların sonunda Ekin Ereke "elit kadınlar", Emre Yavuz "elit erkekler", Gökhan Uzuntaş "master 35+ erkek", Yunus Işılak "master 40+ erkek", Engin Karabacakoğlu "master 45+ erkek", Mustafa Yıldız "master 50+ erkek" ile Kemal Kayalı "master 55+ erkek" kategorilerinde birinci oldu.

Yarışları, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice İlçe Emniyet Amiri Osman Korkut, Yenice İlçe Jandarma Komutanı Kenan Yücel ve protokol üyeleri de takip etti.

Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA / Spor

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