Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler - Haberler

Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Temsilcimizin başantrenörü Ergün Ataman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Euroleague'in uluslararası yayınında Türkçe konuşan Ergin Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, o anlara beğeni yağdı.

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