Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:
Uluslararası yayında dünyaya Türkçe seslendi! Şampiyon koç Ergin Ataman'dan tarihi sözler

THY EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyon olan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Uluslararası yayında Türkçe konuşan Ataman, "Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" dedi.

Turkish Airlines Euroleague'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan final maçında Real Madrid'i 58-57 yenen Anadolu Efes oldu. Temsilcimizin başantrenörü Ergün Ataman karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamayla gündeme oturdu.

"TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN"

Euroleague'in uluslararası yayınında Türkçe konuşan Ergin Ataman, "Bu takımla gurur duyuyorum. Kanını, canını, yüreğini Ay-Yıldız için feda eden, bizlerle kalbi atan tüm Türk halkına armağan olsun. En büyük biziz! Bu kadar! İşte Türk insanı!" ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem olurken, o anlara beğeni yağdı.

Haberler.com - Spor

Anadolu Efes, Ergin Ataman, Euroleague, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title