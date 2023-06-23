İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın üçüncü gününde serbest stil ve kadınlar mücadeleleri gerçekleştirildi. Madalya kazanan sporcular açıklandı.

İstanbul Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Turnuvası'nda üçüncü gün mücadeleleri sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamaya göre organizasyonun üçüncü gününde serbest stil ve kadınlar mücadeleleri gerçekleştirildi.

Serbest stilde 57, 65, 70 ve 86 kilogramda sporcular mindere çıkarken, kadınlarda ise 50, 55, 59 ve 62 kilogramda mücadeleler gerçekleşti.

Organizasyonun üçüncü gününde madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Serbest Stil

57 kilogram

1. Ebrahim Mahdi Khari (İran)

2. Horst Justin Junior Lehr (Almanya)

3. Yusuf Demir (Türkiye)

3. Niklas Stechele (Almanya)

65 kilogram

1. Mohammad Reza Asadollah Shakeri (İran)

2. Cavit Acar (Türkiye)

3. Ziraddin Bayramov (Azerbaycan)

3. Rashid Babazade (Azerbaycan)

70 kilogram

1. Magomed Bashir Khaniev (Azerbaycan)

2. Ali Abbas Rezaeighouzgeleh (İran)

3. Haydar Yavuz (Türkiye)

3. Kevin Christopher Henkel (Almanya)

86 kilogram

1. Fatih Erdin (Türkiye)

2. İsmail Küçüksolak (Türkiye)

3. Lars Schaefle (Almanya)

3. Osman Göçen (Türkiye)

Kadınlar

50 kilogram

1. Veronika Ryabovolova (Makedonya)

2. Emine Çataloğlu (Türkiye)

3. Zehra Demirhan (Türkiye)

55 kilogram

1. Ainur Ashimova (Kazakistan)

2. Esra Pul (Türkiye)

3. Sinem Köroğlu (Türkiye)

59 kilogram

1. Mehlika Öztürk (Türkiye)

2. Diana Kayumova (Kazakistan)

3. Ebru Dağbaşı (Türkiye)

62 Kilogram

1. Birgul Soltanova (Azerbaycan)

2. Merve Karadeniz (Türkiye)

3. Dilan Tan (Türkiye)