- Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası basın toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Başakşehir Spor Kompleksi'nde 21 Haziran-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarı diledi.

Yarın başlayacak organizasyon öncesinde Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası'nın tanıtım toplantısı İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu, Dünya Güreş Birliği Delegesi Davor Petanjek, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Ali Kayalı, TGF Yönetim Kurul Üyesi Mehmet Tuncer, Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Zekeriya Arslantürk, Sarıyer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve İstanbul Güreş İl Temsilcisi Cebrail Karakaş, antrenörler ve davetliler katıldı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu yaptığı açıklamada mindere çıkacak tüm sporculara başarı dileyerek, "Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Turnuvamıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye bir güreş ülkesi, dolayısıyla şanlı tarihi olan, şerefli mazisi olan tarihte çok büyük güreşçileri olan bir ülkeyiz. Hiç şüphesiz Yaşar Doğu, Hamit Kaplan var, Vehbi Emre de bizim eski federasyon başkanımız. İyi ki böyle büyük başarılar yaşamış sembol olmuş atalarımız var. Bizler de onlardan aldığımız bu bayrağı başarıyla taşımaya çalışıyoruz. Dün Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak ile beraberdik. Kendisi Perşembe günü açılış törenine de katılmak istediğini dile getirdi ve sizlere selamlarını iletti. Bu turnuvayı normalde biz mart ayında yapıyorduk ama biraz ertelemek durumunda kaldık. Buna rağmen biz bu alışkanlığı devam ettirmek istedik o sebeple turnuvayı düzenliyoruz. Katılım sağlayan tüm ülke temsilcilerine teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum. Zaten Azerbaycanlı kardeşlerimiz de burada. Gerek Azerbaycan'da olsun gerek burada olsun biz hep beraberiz. Diğer ülke katılımcıları da burada herkese çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.