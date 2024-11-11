Uluslararası Kano Federasyonu Kongresi Antalya'da Gerçekleşti

Uluslararası Kano Federasyonunun (ICF) olağan kongresi, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Kano Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5- 10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen kongreye, 80 ülkeden 200 delege katıldı.

Kongrenin açılış konuşmalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve ICF Başkanı Thomas Konietzko gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Kabakçı, ICF Başkanı Thomas Konietzko ve ICF Genel Sekreteri Richard Pettit'e hediye takdim etti.

2021'den beri ICF'ye liderlik eden Almanya'dan Thomas Konietzko kongrenin ikinci gününde düzenlenen seçimlerde yeniden başkan seçildi.

Kongre takvimi içerisinde 7 Kasım'da Afrika Kano Federasyonu, 9 Kasım'da ise Avrupa Kano Federasyonu (ECA) olağanüstü kongresi gerçekleştirilerek statü değişikliğine gidildi.

Kongrede ayrıca ICF Genel Merkezi'nin İsviçre'nin Lozan kentinden Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye taşınmasına karar verildi. 2026 yılından itibaren ise Uluslararası Kano Federasyonunun isminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, kongreyi değerlendirdiği açıklamasında, dünya kanosunu Antalya'da ağırladıklarını belirterek, "Kanonun geleceği ülkemizde konuşuldu. Dünya kanosunun geleceğine ilişkin önemli kararlar alındı ve kanoyu 4 yıl boyunca yönetecek kadroların seçimi gerçekleştirildi. Kongreye iyi bir ev sahipliği yaptığımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.