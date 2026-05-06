Fethiye'de Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması yapılacak

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan 'Uluslararası Göcek Açık Su Yüzme Yarışması', 9-10 Mayıs'ta Yassıca Ada'da gerçekleştirilecek. 850'den fazla sporcunun katılması bekleniyor.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) işbirliğinde gerçekleştirilecek organizasyonla ilgili Göcek Mahallesi'ndeki bir kafede basın toplantısı düzenlendi.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, yaptığı açıklamada, Yassıca Ada'da 4 parkurdan oluşan yarışa, 850'den fazla sporcunun katılacağını bildirdi.

Sporcuların Göcek'in eşsiz güzelliği ve doğasını gözlemleme şansı bulacağını belirten Yiğit, "Etkinlikle aynı zamanda bu güzellikleri tüm dünyaya gösterme şansımız olacak." diye konuştu.

FTSO Başkanı Osman Çıralı ise uluslararası yüzme yarışını ilk kez Göcek'te gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Çıralı, mavi ile yeşilin buluştuğu Göcek'te yapılacak yarışın spor turizmine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır
