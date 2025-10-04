Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu 14. Kez Başladı

Haberler

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 14. Uluslararası Elbistan Ultra Maratonu, 86 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Elbistan Kaymakamı ve Belediye Başkanı, organizasyonun önemine vurgu yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Elbistan Ultra Maraton Türkiye Şampiyonası, 86 sporcunun katılımıyla başladı.

Elbistan Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Belediyesi koordinesinde gerçekleştirilen yarış, Kavaktepe Mahallesi'nden start aldı.

Maratona Almanya, Rusya ve Moldova'dan sporcuların yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden koşucular da katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, organizasyonun uluslararası önemine dikkati çekerek, "Böylesine önemli bir spor organizasyonunun şehrimizin adıyla anılmasını çok değerli buluyoruz. Tüm sporcularımıza kazasız bir yarış diliyorum" dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ise yarışın şehre kattığı atmosfere işaret ederek "Çok güzel bir ortam var. İnşallah bu organizasyonun devamı da gelecek" ifadelerini kullandı.

İlçeyi 2009'da ultra maratonla tanıştıran sporcu İbrahim Şahin de yüksek katılımın sevindirici olduğunu belirterek tüm sporculara başarı diledi.

Konuşmaların ardından start verilen yarışta, sporcular 100 kilometrelik parkuru alkışlar eşliğinde koşmaya başladı.

Kaynak: AA / Hakan Ceran - Spor

