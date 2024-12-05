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Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası Açılış Töreni Gerçekleşti

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Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu ve Avrupa Muaythai Federasyonu organizasyonu ile düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın açılış töreni yapıldı. 28 ülkeden 450 sporcunun katıldığı şampiyona, Antalya Spor Salonu'nda başladı.

Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nın açılış töreni yapıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonunun (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen seremoni ile başladı.

Şampiyonada, 28 ülkeden 450 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, açılış töreninde yaptığı konuşmada, katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür ederek sporculara başarı diledi.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da şampiyonanın Antalya'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası, 8 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Spor
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