Uluslar Ligi'nde hız kesmedik! A Milli Takım, Lüksemburg'u da sahadan sildi - Haberler

Türkiye ile Lüksemburg, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Lüksemburg Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım 2-0 kazandı.

SERDAR DURSUN SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan A Milli Takım'da perdeyi 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu attığı penaltı golüyle açtı. Ay-yıldızlı ekipte maçın skorunu belirleyen ise 76. dakikada Serdar Dursun oldu.

A MİLLİ TAKIM 3'TE 3 YAPTI

Gruptaki ilk maçında Faroe Adaları'nı 4-0, ikinci maçında da deplasmanda Litvanya'yı 6-0 mağlup eden milli takım, üçüncü maçında da Lüksemburg'u 2-0 yendi. 3'te 3 yapan Milliler, grubunda liderliğini sürdürdü.

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