Ulusal ve Uluslararası Sporcular Rize MTB Dağ Bisikleti Kupası'nda Yarıştı

RİZE'nin Güneysu ilçesi 1800 rakımlı Handüzü Yaylası'nda bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Rize MTB Dağ Bisikleti Kupası bisiklet yarışına Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden sporcular katıldı. Sporcular, zorlu dağ parkurunun yanı sıra bulutların ve sisin çökmesiyle de güçlük yaşadılar.

Güneysu ilçesine bağlı 1800 rakımdaki Handüzü Yaylası'nda Uluslararası Rize MTB Dağ Bisiklet Kupası yarışlarının 5'incisi düzenlendi. Yarışlara Almanya, Fransa, Çekya, İsrail, İngiltere ve Türkiye'den 60 sporcu katıldı. Yarışlarda sporcular büyük erkekler, büyük bayan, genç bayan, genç erkek, U15 erkek, U17 erkek, U17 bayan, Master 35 olmak üzere 8 kategoride yarıştı. Yaylada hazırlanan 4,5 kilometrelik parkurda sporcular, yaylada aniden bastıran sisin görüş mesafesini düşürmesi sonucu, zaman zaman zor anlar yaşadı. Yarışmacılar, ıslak ve engebeli arazide birbirlerini geçmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcular, zorlu dağ parkurunun yanı sıra bulutların ve sisin çökmesiyle de güçlük yaşadı.

Yarışı ikinci olarak tamamlayan Dağlar Nejdet Ergün (15), " Parkur güzeldi. Uğraşılmış ve emek verilmiş bir parkurda güzel yarış oldu. Yarışa odaklandığımız için etrafa çok fazla dikkat etmiyoruz ama bulutların üzerinde bisiklet sürdük. Sabah uyandığımızda da dışarı baktığımda altımız bulutları gördük ve çok değişik bir histi. Yarışta derece yapmak beni çok mutlu etti" dedi.

'HEDEFİM DÜNYA ÇAPINDA YARIŞLARA KATILMAK'

Yarışı birinci tamamlayan Eren Geçim de, "Parkur teknik anlamda çok güzeldi. Burada çok fazla yokuşta yoktu, çok güzel bir yarıştı. Yarışın başından birinci olarak çıktım ve öyle tamamladım. Yazın ben sürekli yaylada olduğum için sürekli bulutların üzerinde bisiklet sürme fırsatı oldu. Burada da öyle bir yarış geçirdik. Hedefim Avrupa veya Balkan şampiyonu olup dünya çapında yarışlara katılmak istiyorum" diye konuştu.