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Ulus Çınarsporlu Futbolcu Hakeme Saldırdı

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Bartın 1. Amatör Küme maçında hakemin kararlarına tepki gösteren bir futbolcu, sahaya girerek hakeme saldırdı. Olay sonrası takım arkadaşları ve rakip futbolcular tarafından durdurulan oyuncu, kırmızı kart gördü.

Bartın 1. Amatör Kümede oynanan maçta hakemin kararlarına tepki gösteren Ulus Çınarsporlu bir futbolcu, maçın ilk yarısının sona ermesinin ardından sahaya girerek, kararlarını beğenmediği hakeme tepki gösterdi. Takım arkadaşı ve rakip bir futbolcu tarafından güçlükle tutulan oyuncu, kırmızı kart gösterilmesi üzerine ise daha da öfkelenerek hakeme tekme attı.

Ulus ilçe stadında oynanan Ulus Çınarspor ve Bartın Gençlerbirliği maçında futbolcular, ellerinde 'Kadına el kaldırılamaz" yazılı pankart ile çıktılar. Taha Yıldız, Ayber Can Yazıcı ve Yunus Altay hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk dakikasında gol yiyen Ulus Çınarspor'lu oyuncular, bir çok pozisyonda verilen kararlara itiraz ederek, hakemlere tepki gösterdi. Maçın ilk yarısı Bartın Gençlerbirliği takımının 3-0'lık galibiyeti ile sona ererken, ilk devrenin bitiş düdüğünün ardından yedek kulübesindeki Ulus Çınarsporlu oyuncu Serkan Çöndek, bir anda sahaya girdi. Saha ortasında yan hakemleri bekleyen orta hakem Taha Yıldız'a saldırmak isteyen oyuncuyu, kendi takımındaki ve rakip takımdaki oyuncular tarafından tutuldu. Tepkisi üzerine kırmızı kart gören Çöndek çileden çıkarak, hakeme tekme attı. Diğer futbolcular tarafından zapt edilen Çöndek'in savurduğu tekme hakeme isabet etmedi. Kendisini sıkı sıkı tutan futbolcuların çabası ile hakeme zarar vermesi engellenen oyuncu saha dışına götürüldü.

Maçın ikinci yarısında da kalesinde 3 gol gören Ulus Çınarspor, sahasında oynadığı maçı, 6-0'lık skorla kaybetti. Maç sonunda saha ortasında toplanan hakemler, sahadan ve stattan polis nezaretinde çıkarıldı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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