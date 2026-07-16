Uludağ Premium Ultra Trail, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katılımıyla koşulacak

Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, 17-19 Temmuz'da, 23 ülkeden 2 bin 853 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Uludağ Alan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilecek organizasyon, yarışmacıları 5 ayrı parkurda ağırlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Atletizm Federasyonunun katkılarıyla, gerçekleşecek yarışa, her seviyeden yerli ve yabancı sporcular katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Candemir Zoroğlu, Uludağ Premium Ultra Trail'e ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Uludağ'ın, Türkiye'nin en eski kayak merkezi olmasının yanı sıra mevsimi ve doğası ile ülkenin en güzel noktalarından biri olduğunu belirten Zoroğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır hayali kurulan planlama sürecini tamamlayıp Uludağ'ı eşsiz bir doğa sporları merkezi yapmanın adımlarını atmak istiyoruz. Bu çerçevede Uludağ Premium Ultra Trail, istikrarlı yapısıyla bu planlamanın lokomotif etkinliklerinden biri konumunda. Türkiye'nin en köklü işletmelerinden biri olan Uludağ İçecek'in ana sponsorluğunda yürütülen organizasyonda bu yıl 23 ülkeden 2 bin 853 sporcu mücadele edecek. Bu sayı ve çeşitlilik, organizasyonun ne kadar kıymetli olduğunu bizlere gösteriyor. Birçok farklı etapta yarışacak profesyonel sporcular ve sporseverler, Uludağ'ın eşsiz doğasında keyifli bir hafta sonu geçirecekler. Bakanlığımıza bağlı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası da belirli noktalarda sporcularımızı eşsiz tınılarıyla destekliyor olacak."

Zoroğlu, Uludağ Alan Başkanlığı olarak Uludağ'ı, koruma-kullanma dengesini gözeterek gerek doğa sporları, gerekse yüksek irtifa kampları ile yalnızca ülkenin değil, bölgenin en önemli doğal yaşam alanlarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Yıl içerisinde tamamlanacak planlama çalışmaları neticesinde Uludağ'da yeni bir sürece girilmesini ümit ettiklerini bildiren Zoroğlu, "Bunun ardından yürüteceğimiz tanıtım çalışmaları ile Uludağ'ı efsanevi günlerine döndürmeyi amaçlıyoruz. Bu vesileyle Uludağ Premium Ultra Trail organizasyonunda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, tüm Bursalıları Uludağ'ın eşsiz doğasından keyif almaya ve sporcularımızı desteklemek için Uludağ'ımıza davet ediyorum." ifadelerini kullandı.